Güzelyurt Belediyesi Öğretmenler Günü Dolayısıyla Kokteyl Düzenledi

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Güzelyurt Belediyesi, öğretmenler günü dolayısıyla, bölgeden emekliye ayrılan öğretmenleri kokteylde bir araya getirdi.





Güzelyurt AKM’de gerçekleşen kokteyle Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu da katıldı.Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kokteylde yaptığı kısa konuşmada, gelecek nesillerin yetişmesinde büyük emekleri olan değerli öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek, her yıl emekli ve aktif öğretmenleri bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu anlattı.Etkinlik sonunda tüm öğretmenler günün anısına bir de hediye takdim edildiGüzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle dün gün boyunca bölge okullarını ziyaret ederek, öğretmenleri kutladı.(ÖZ/HA)FOTOĞRAFLI