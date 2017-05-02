Güzelyurt Belediyesi, Manisa Mesir Macunu Festivali’ne Katıldı

Festivale kapsamında konuk ve kardeş belediyeler onuruna düzenlenen kokteyle de katılan heyete, Manisa’nın simgelerinden oluşan hediyeler verildi.

Güzelyurt Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve belediye meclisi üyelerinden oluşan heyet, festivalde çeşitli temaslarda bulundu.