Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Öğretmenleri Kutladı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk ve orta eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Öğretmenleri Kutladı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk ve orta eğitim kurumlarını ziyaret etti.

24 Kasım 2014 Pazartesi 14:41
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Öğretmenleri Kutladı
banner238

Lefkoşa, 24 Kasım 14 : Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk ve orta eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Özçınar,  gün dolayısıyla yayınladığı mesajı, öğretmenlere iletilmek üzere okul müdürlerine teslim etti; ziyaretlerde öğretmenlerle sohbet ederek talepleri dinledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar’ın mesajı şöyle:

“Eğitimin en önemli unsurunu teşkil eden öğretmenlerimiz, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek nesillerin yetişmesinde büyük emekler sarfetmektedirler.

Gelecek nesillerin çağdaş, demokratik, insan haklarına saygılı Atatürk düşünce ve devrimlerine bağlı birer birey olarak yetişmesinde öğretmenlerimiz, büyük görev üstlenmiş bulunmaktadırlar.

Ülkemizin eğitim alanında insanımıza ulaşarak geleceği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatan eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için yılmadan çalışan, fedâkar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini dilerken, başta Başöğretmen Atatürk ve aramızdan ayrılan Milli Eğitime emek vermiş öğretmenlerimizi saygı ile anıyorum.”

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim