Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Öğretmenleri Kutladı

Lefkoşa, 24 Kasım 14 : Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk ve orta eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Özçınar, gün dolayısıyla yayınladığı mesajı, öğretmenlere iletilmek üzere okul müdürlerine teslim etti; ziyaretlerde öğretmenlerle sohbet ederek talepleri dinledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar’ın mesajı şöyle:

“Eğitimin en önemli unsurunu teşkil eden öğretmenlerimiz, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek nesillerin yetişmesinde büyük emekler sarfetmektedirler.

Gelecek nesillerin çağdaş, demokratik, insan haklarına saygılı Atatürk düşünce ve devrimlerine bağlı birer birey olarak yetişmesinde öğretmenlerimiz, büyük görev üstlenmiş bulunmaktadırlar.

Ülkemizin eğitim alanında insanımıza ulaşarak geleceği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatan eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için yılmadan çalışan, fedâkar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini dilerken, başta Başöğretmen Atatürk ve aramızdan ayrılan Milli Eğitime emek vermiş öğretmenlerimizi saygı ile anıyorum.”

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