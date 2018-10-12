banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95137
ALTIN
231.471
DOLAR
5.8787
STERLİN
7.7886
EURO
6.8085
Mağusa’da tecavüz
MAĞUSA'DA TECAVÜZ
En Çok Yağmur Yeşilırmak’ta Kaydedildi
EN ÇOK YAĞMUR YEŞİLIRMAK’TA KAYDEDİLDİ
Girne’de Bir Genç Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Boykot moykot yok!
BOYKOT MOYKOT YOK!
banner282
Flaş Haber
Mağusa’da tecavüz
Kapat

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

12 Ekim 2018 Cuma 11:13
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Arter ve Özçınar hem belediyeler konusunu hem de iki belediyenin işbirliği yaptığı kanalizasyon konusunu konuştu. 
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın ülkenin batısından doğusuna gelip kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, ilçeler uzak olmasına rağmen sık sık görüşerek sürekli işbirliği içinde yerel yönetimlerde yapacakları çalışmaları istişare ettiklerini ifade etti. 
Mahmut Özçınar’ın yerel yönetimlerde çok  tecrübeli olduğunun bilindiğini, onun tecrübelerinden her zaman faydalanmayı tercih ettiğini ifade eden Arter, “Hem yerel yönetimlerdeki sıkıntıları ve ileriye dönük çalışmaları istişare etme fırsatı bulduk, hem de beraber çalıştığımız Kıbrıs Türk belediyeler Birliği konusunda da görüş alışverişinde  bulunacağız. En önemlisi sayın başkanın da ifade ettiği gibi kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi konusunda ilgili firma ile hem fikir olarak yola çıktığımız için yine her 2 belediyenin karar vermesiyle aynı şekilde yürütülmesinden yana olduğumuzu ama bazı tedbirlerin de düşünülmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi. 
Hem ülkeyi hem de Türkiye’yi ilgilendiren çok daha önemli bir konu olan ekonomik krizle ilgili krizin nasıl atlatılacağı konusunda görüş alışverişinde de bulunacaklarını ifade eden Başkan Arter, “Ben bu durumu üzülerek ülkede deprem gibidir diye telaffuz ederim. Belki daha sonra etkisi daha da ortaya çıkacak. Şimdiden kemer sıkma gibi tedbirlerin ve ne yapılması gerekiyorsa insanlara da anlatılarak yapılması gerekir. Bu ekonomik sıkıntı işadamından devlete, belediyelere ve ailelere kadar büyük bir sıkıntı olarak hissediliyor. Bunun üzerinde fazla mesai ve emek harcayarak topluca düzlüğe çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Hepimize Allah yardım etsin diyorum“ diye konuştu.
ÖZÇINAR
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, Arter’e uzun zamandır yapmayı arzu ettiği bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, hem belediyeler birliği hem belediyecilik adına yaptıkları ziyaretin bir öneminin de ortak yürüttükleri kanalizasyon işletmesiyle ilgili olduğunu söyledi. 
Daha ekonomik ve sürdürülebilir olması nedeniyle yaptıkları işbirliğinin devam etmesi için belediye meclisinde de karar aldıklarını ifade eden Başkan Özçınar, ”Aynı şey sizin meclisinizde de oluşursa bu işletmenin hem daha sürdürülebilir hem daha ekonomik olması noktasında bir çalışma yapmış oluruz. Yapılan sözleşmeye uygun olarak da mevcut projede kriz ortamında tedbir alınması gereklidir, indirim talebimizi de yapacağız ki ilgili firma da bu birlikteliğe katkı sağlasın “dedi. 
Ülkenin ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini de ifade eden Özçınar, belediyeler arasında paylaşmaları gereken diğer konular da olduğunu belirtti.
(AK/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü
Sağlık Bakanı Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü
İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
“bozkurt” Kenan Çoygun Ölümünün 13. Yılında Anıldı
“bozkurt” Kenan Çoygun Ölümünün 13. Yılında Anıldı
Harmancı Muhtarlara İki Yeni Uygulamayı Anlattı
Harmancı Muhtarlara İki Yeni Uygulamayı Anlattı
Basın-sen Siyasilerin Basın Mensuplarına Karşı Daha Saygılı Olmasını İstedi
Basın-sen Siyasilerin Basın Mensuplarına Karşı Daha Saygılı Olmasını İstedi
Beylerbeyi Anaokulu’nda Hayvan Sevgisi Farkındalık Etkinliği
Beylerbeyi Anaokulu’nda Hayvan Sevgisi Farkındalık Etkinliği
Kıbrıs Vakıflar Bankası, Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Etkinlik Düzenledi
Kıbrıs Vakıflar Bankası, Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Etkinlik Düzenledi
Ataoğlu Ankara’da Avcı’yla Görüştü
Ataoğlu Ankara’da Avcı’yla Görüştü
En Çok Yağmur Yeşilırmak’ta Kaydedildi
En Çok Yağmur Yeşilırmak’ta Kaydedildi
Mağusa Sivil Toplum Festivali Yarın Namık Kemal Meydanı’nda
Mağusa Sivil Toplum Festivali Yarın Namık Kemal Meydanı’nda

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim