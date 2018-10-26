Güzelyurt Atık Su Tesisi Öğrencilere Tanıtıldı

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, lise öğrencilerine yönelik Güzelyurt Atık Su Tesisi’nde bilgilendirici gezi organize etti.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, gezide bölge liselerinde eğitim alan 11 ve 12. fen sınıfı öğrencilerine atık suyun nasıl doğaya kazandırılması ve bunun insan ve doğaya olan yararı hakkında bilgi verildi.

Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Lefke Gazi Lisesi öğrencilerine farklı saatlerde AB Bilgi Merkezi görevlileri ve Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri San. Tic. Aş. Çevre Mühendisi Menteş Zorba tarafından arıtma tesisi gezdirilerek tesisin işleyişi hakkında bilgi verildi.

(EMR/ YIL) FOTOĞRAFLI