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26 Eylül 2017 Salı 11:59

Güzelyurt Akm Yenileniyor

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi yenileniyor.

Güzelyurt Akm Yenileniyor
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Lefkoşa, 26 Eylül 17 (TAK): Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi yenileniyor.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi İlave ve Tadilat Projesi için sözleşme imzalandı.

Gersa Counstruction Ltd. direktörü Savaş Gerçek ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından imzalanan sözleşmeye göre, AKM’nin 20 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

AKM İlave ve Tadilat Projesi kapsamında 90 m² olan mevcut fuaye bölümü büyütülerek, 270 m²’ye çıkarılacak. Salonun çatısına özel yalıtım malzemesi kullanılarak çatıda su yalıtım membranı oluşturulacak.

Güzelyurt Belediyesi çağdaş belediyecilik kapsamında bedensel engelli vatandaşların salonun girişine kadar girebilmelerini sağlayacak yeni bir düzenleme yapacak. Engelli vatandaşların kullanacağı bir de tuvaletin ekleneceği projeyi, yüklenici firma 90 günde teslim edecek.

Yaklaşık 650.000 TL maliyetli Projenin finansmanı, TC Kalkınma ve Ekonomi Ofisi’nin katkısı ile Belediyenin öz kaynaklarından sağlanacak.

(AK/HA) FOTOĞRAFLI

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