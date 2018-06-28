Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne çok fonksiyonlu lazer yazıcı bağışladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’ne, sağlık hizmetlerine katkısı için teşekkür etti.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü olarak gönüllülük esasıyla çalıştıklarını belirten Dernek Başkanı Seval Zaifoğlu ise sloganlarının “karşılıksız hizmet anlayışı” olduğunu, bundan sonra da yardımlarının devam edeceğini söyledi.