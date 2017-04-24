Güzelyurt Tren İstasyonu Restorasyonu Sona Yaklaştı

ATAOĞLU: “TREN İSTASYONU, GÜZELYURT’UN EKONOMİK GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI KOYACAK”

İngiliz Koloni döneminde inşa edilen ve “3. Etabı Güzelyurt – Evrihu” hattının üzerinde bulunan Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restore edilerek topluma kazandırılmasında önemli gelişmeler sağlandığı bildirildi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiliz Koloni döneminde yapılan ve 46 yıl hizmet verdikten sonra 31 Aralık 1951 yılında yapmış olduğu son sefer ile kapatılan Güzelyurt Tren İstasyonu’nu restore ederek topluma kazandıracaklarını belirtti.

Tren İstasyonunun Ana İstasyon Binası, Depoları, Bakım Onarım Binaları ile birlikte tamamlanacağını ifade eden Ataoğlu, “Bu önemli bir proje Güzelyurt İlçesine büyük oranda turist akışı ve dolayısı ile ekonomik gelişimine de ciddi katkı koyacaktır” dedi.

Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi veren Ataoğlu, çalışmaların iki etapta yapılacağını anlattı.

Ataoğlu, birinci etapta yıkılma tehlikesi bulunan ve aciliyet arz eden ana istasyon yanındaki binanın, ikinci etapta ise; ana istasyon binası ve yolun karşısındaki binaların restorasyonunun gerçekleşeceğini söyledi.

ARKIN

Konu ile ilgili açıklama da bulunan Çevre, ve Şehircilikten sorumlu Bakanlık Müsteşarı Bülent Arkın da, söz konusu bina içerisinde bulunan 4 işletmecinin herhangi bir geçerli sözleşmeleri olmamasına rağmen, en az mağduriyet ile binayı boşaltmalarını sağlamak amacıyla Güzelyurt Belediyesi ile ortak çalışma yapıldığını, söz konusu binadaki 4 işletmeciyle binanın Nisan sonuna kadar boşaltılması hususunda ise mutabakata varıldığını ifade etti.

Birinci etap kapsamında yapılacak binanın restorasyon projesinin hazır olduğunu söyleyen Arkın, “Mali keşfin güncellenmesi çalışmaları tamamlanmak üzere. Gerekli mali kaynağı yaratarak 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkmayı hedefledik” dedi.