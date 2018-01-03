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Güzelyurt'ta soygun! Ümra Kuyumculuk soyuldu!

Güzelyurt’ta bulunan Ümra Kuyumculuk dün gece soyuldu.

Güzelyurt'ta soygun! Ümra Kuyumculuk soyuldu!

Güzelyurt’ta bulunan Ümra Kuyumculuk dün gece soyuldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:21
Güzelyurt'ta soygun! Ümra Kuyumculuk soyuldu!
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Güzelyurt’ta bulunan Ümra Kuyumculuk dün gece soyuldu.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından soyulan kuyumcu dükkanından ilk tespite göre miktarları henüz tespit edilemeyen kol saati ve çakmak çalındığı bildirildi.

Çevre sakinlerinin dükkanın kapısını açık görmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayında polisin olay yeri incelemesi devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ayrıca dün aksam,  Hicri Gümüş Sokak üzerinde faaliyet gösteren Gunna İletişim isimli iş yerlerinin kapıları meçhul şahıs/lar tarafından zorlanmak suretiyle açılmıştır.

İlk tespitlere göre Bolçocuk isimli iş yerinden miktarları henüz tespit edilemeyen kol saati ve çakmak, Gunna İletişim isimli iş yerinden ise muhtelif telefonlar çalınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:44
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