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17 Şubat 2017 Cuma 11:21

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Eylem Kararı Aldı

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu, Güzelyurt Hastanesi’nin inşasıyla ilgili olumsuz süreç yaşandığını, buna tepki göstermek için bir dizi eylem kararı aldığını, ilk eylemin Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk konularak yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Eylem Kararı Aldı
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Güzelyurt Sivil Toplum Platformu, Güzelyurt Hastanesi’nin inşasıyla ilgili olumsuz süreç yaşandığını, buna tepki göstermek için bir dizi eylem kararı aldığını, ilk eylemin Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk konularak yapılacağını duyurdu.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun süreçle ilgili tutumu eleştirildi.

Sağlık Bakanı’nın sorunun çözümü yönünde ortaya irade koymadığını savunan Güzelyurt Sivil Toplum Platformu, eylemlerini 21 Şubat Salı günü Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk koyarak başlatacaklarını ve sürdüreceklerini kaydetti.

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