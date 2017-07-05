Güzelyurt Portakal Festivali’nde Çocuk Şenliği Düzenlendi

Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam Çocuk Şenliği düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Festival Park’ında saat 18.00’da başlayan etkinlikte oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantları oluşturularak çocuklara unutamayacakları bir gün hazırlandı.

YÜZLER BOYANDI

Festival Parkı’na aileleriyle birlikte gelen çocuklar ilk olarak yüz boya stantlarına giderek sevdikleri figürleri yüzlerine çizdirdi.

HATIRALAR KAYDEDİLDİ

Palyaçolar, tahta bacaklar, soğuk heykeller portakal maskotları, prenses ve cüceler Festival Parkı içerisinde çocukların arasında dolaşarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Oyun ve eğlence stantlarında şişme oyun parkı, sihir standı, basketbol yarış standı, balondan modelleme standı, canlı heykel boyama standı, yüz boyama standı, uçan balon dağıtım standı, ürün dağıtım standı, şişme oyun parkı, jetonlu oyuncaklar, midilli gezi standı ve 12 boyutlu sinema stantları kuruldu.

YİYECEK VE İÇECEKLER ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Şenlikte dondurma, patlamış mısır, pamuk şekeri, kek, meyveli süt, meyve suyu ve su istasyonları kurularak, çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

PORTAKAL MASKOTLARI ÇOÇUKLARA HEDİYE EDİLDİ

Güzelyurt Portakal Festivali’nin simgesi portakal maskotlarının elini tutmak ve fotoğraf çekebilmek için sıraya giren çocuklara maskotun oyuncağı hediye edildi.

Şenlik kapsamında Festival Parkı’na getirilen midilli at büyük ilgi gördü. Midilliye binmek için sıraya giren çocuklar, minik at ile keyifli dakikalar yaşadı.

SAHNE GÖSTERİLERİ

Festival parkında oyun ve eğlence stantlarında çocuklar eğlenmeye devam ederken açık alan sahne gösterileri de yapıldı.

Çocuk Şenliği kapsamında Barış İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Özgürlük İlkokulu ve Golden Step dans gösterileri sundu.

Çocuk Şenliği’nin Polemidhia Ticaret, Momin Oto Elektrik ve Angolem Su sponsorluğunda düzenlendiği belirtildi.