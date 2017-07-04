CEM ADRİAN İLE HALİL SEZAİ KONSER VERDİ

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Cem Adrian ile Halil Sezai, 40. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında konser verdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre konser , dün akşam Amfi Açık Konser Alanı’nda yer aldı.

Sahneye ilk olarak tek çıkan Cem Adrian sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra sahneyi Halil Sezai ile birlikte paylaştı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konser arasında her iki sanatçıya da teşekkür plaketi ve narenciye ürünlerinin yer aldığı sepet verdi.