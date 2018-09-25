TÖRENE BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KATILDI

Yerel kaynaklardan elde edilen suyun 8 bin dönümlük tarımsal alana ulaşmasını sağlayacak Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi’nin açılışı bugün yapıldı.

Kumköy tesislerinde saat 11.00 sıralarında gerçekleştirilen açılışa, Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı milletvekilleri, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, diğer yetkililer ve bölge üreticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende sırasıyla, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Başbakan Tufan Erhürman konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Başbakan Erhürman, bakanlar ve milletvekilleri projenin açılışını yaptı.

Bugün 6 bin dönümlük alana verilecek su ardından, ikinci aşamada ise 2 bin dönümlük tarımsal alana daha su verilmesi hedefleniyor.