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Güzelyurt Lefkoşa Anayolunda Ölümlü Kaza...

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Osman Aydın hayatını kaybetti.

Güzelyurt Lefkoşa Anayolunda Ölümlü Kaza...

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Osman Aydın hayatını kaybetti.

27 Kasım 2014 Perşembe 17:35
Güzelyurt Lefkoşa Anayolunda Ölümlü Kaza...
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ARACIYLA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN OSMAN AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Osman Aydın hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alına bilgiye göre,  Güzelyurt Lefkoşa anayolu Yılmazköy civarında Osman Aydın  yönetimindeki  CY 626 plakalı salon araç ile  Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada,  Kemal Manaz’ın  sorumluluğunda bulunan ve lastiği patladığı için banket içinde park halinde bulunan  HJ 984 plakalı van araca arka kısmından çarptı.

Kaza sonucunda CY 626 plakalı aracın sürücüsü Osman Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
Osman AydınKemal ManazGüzelyurt Yolunda KazaYılmazköyde Kaza
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