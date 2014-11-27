Güzelyurt Lefkoşa Anayolunda Ölümlü Kaza...

ARACIYLA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN OSMAN AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Osman Aydın hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alına bilgiye göre, Güzelyurt Lefkoşa anayolu Yılmazköy civarında Osman Aydın yönetimindeki CY 626 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Kemal Manaz’ın sorumluluğunda bulunan ve lastiği patladığı için banket içinde park halinde bulunan HJ 984 plakalı van araca arka kısmından çarptı.

Kaza sonucunda CY 626 plakalı aracın sürücüsü Osman Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.