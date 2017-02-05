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05 Şubat 2017 Pazar 13:14

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Güzelyurt’un “Engelsiz Şehir” Olmasını Talep Etti Ve Çözüm Önerilerini Sundu

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Güzelyurt'un 'Engelsiz Şehir” Olmasını Talep Etti Ve Çözüm Önerilerini Sundu
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Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, engelli, hasta ve yaşlılar başta olmak üzere bütün bireylerin rahat hareketine olanak veren, engelleyici olmayan bir şehirsel çevre yaratılması için yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına büyük görev düştüğünü vurguladı.

Engelsiz bir Güzelyurt isteyen dernek, Güzelyurt bölgesinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını sağlamak için çözüm önerilerini paylaştı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ulaşılabilirlik düzeyinin bir gelişmişlik kriteri olmasının yanında sosyal adaletin sağlanmasında da önemli bir yapı taşı olduğu ifade edildi.

“KAMU KURUMLARINA ERİŞİLEBİLİRLİK GEREKENİN ÇOK ALTINDA”

Güzelyurt ilçesinde hizmet veren ve sayısı 40’a yaklaşan kamu kurumlarında erişilebilirlik düzeyinin, gerekenin çok altında olduğu kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayan özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlamak için rasyonel ve insan odaklı bir yaklaşımla hareket etmenin yetkili mercilerin sorumluluğu olduğu belirtildi.

DERNEĞİN ÖNERİLERİ…

Dernek, bölgede yaşayan özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını sağlamak için çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Kamusal alanlarda bir katta fazla olan binalarda, ulaşılabilirlik için özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun standartlarda asansörün zorunlu tutulması ve aynı zamanda bu asansörün acil durum asansörü niteliğinde olması gerekmektedir. Tek katlı binalarda ise giriş rampası olmalıdır.

Eğitim kurum ve kuruluşlarında, özel gereksinimli olsun olmasın tüm çocukların bir arada eğitim alabileceği bina tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve bu sayede sosyal etkileşimin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hâlihazırda kullanılan binalar da bu perspektifle gözden geçirilmelidir.

Kamusal kullanıma açık tüm binalarda özür türüne göre kullanılabilecek rampa, tuvalet gibi olanaklar sağlanmalıdır.

Sağlık kuruluşlarında da özel gereksinimli bireyler için ulaşılabilirliği sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Binalarda yer kaplaması sert, sabit ve kaymaz (ıslak/kuru) malzemelerden seçilmeli ve tekerlekli sandalyenin hareketinin engelleyecek şekilde pürüzlü ve delikli yüzeye sahip olmamalıdır. Bazı malzemelerin özellikleri hava koşulları, ısı, nem, kullanım yoğunluğu gibi dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Malzeme seçimi yapılırken bu etkenler de göz önünde bulundurularak; mekânın kullanım amacına, bulunduğu yere ve eğime uygun malzeme seçilmelidir.

Engelli bireyler için tüm otopark yeri sayısının yüzde 5’i kadar yer ayrılmalıdır. Otopark yerleri düzenlenirken, tüm dünyada kabul edilen standartlara uygunluk esas alınmalıdır.

Yaya kaldırımlarında görme engellileri yönlendirmek için yürüme şeridi yapılmalıdır. Bu şerit, yol kaplamasından farklı ve 40-60 cm genişliğinde ayrı dokuda olmalıdır.”

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, başta yerel yönetim olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını, Güzelyurt’ta yaşayan tüm bireylerin rahat hareketine imkân veren bir şehirsel çevre elde edilebilmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya davet etti.

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