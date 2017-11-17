Güzelyurt Kaymakamlığı Top Atışları Tarihlerini Duyurdu

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Ağır Silah Atış alanında 20 Kasım-1 Aralık tarihlerinde topçu atışları yapılacağını duyurdu. Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışların belirtilen tarihlerde 07.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada atışlar nedeniyle girilmemesi gereken bölgeler şöyle belirtildi: “Batıda, Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusundan geçen hattın doğusu, Doğuda Tutukçu T. Gürkan Burnu Hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu- Soğan T. 500 m doğusu hattının kuzeyi, Kuzeyde Kalkanlı 700 m doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.