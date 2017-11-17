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17 Kasım 2017 Cuma 08:41

Güzelyurt Kaymakamlığı Top Atışları Tarihlerini Duyurdu

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışların belirtilen tarihlerde 07.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Güzelyurt Kaymakamlığı Top Atışları Tarihlerini Duyurdu
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Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Ağır Silah Atış alanında 20 Kasım-1 Aralık tarihlerinde topçu atışları yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışların belirtilen tarihlerde 07.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada atışlar nedeniyle girilmemesi gereken bölgeler şöyle belirtildi:

“Batıda, Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusundan geçen hattın doğusu, Doğuda Tutukçu T. Gürkan Burnu Hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu- Soğan T. 500 m doğusu hattının kuzeyi, Kuzeyde Kalkanlı 700 m doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.” 

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Güzelyurt Kaymakamlığı Top Atışları Tarihlerini Duyurdu
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