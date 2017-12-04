Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan Havan Atışı Uyarısı
Güzleyurt Kaymakamlığı, Mevlevi atış alanında 4-14 Aralık tarihleri arasında havan atışları yapılacağından can ve mal kaybı olmaması için girilmemesi gereken bölgeleri açıkladı.
Adı geçen bölgelerin, belirtilen gün ve saatlerde tehlikeli yasak bölge ilan edildiği ifade edilen açıklamada, atışı müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden bölge muhtarlarına, yöre halkına, komutanlığına serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar girilmemesi gerektiği kaydedildi.