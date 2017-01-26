Güzelyurt Kaymakamlığı İle Bass Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Güzelyurt Kaymakamlığı ile Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta, Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bölge Sular Komitesi bünyesindeki işletmelerde görev yapan on dokuz personeli kapsayan ve iki yıldan beridir imzalanmayan toplu iş sözleşmesi, dün, İçişleri Bakanlığı’nda imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Güzelyurt Kaymakamlığı adına Kaymakam Tevfik Direnç, BASS Sendikası adına Başkan Ali Yeltekin ve İçişleri Bakanlığı adına ise Müsteşar Gürkan Kara katıldı.

"MAKRO SEVİYEDE İŞ BİTİRECEĞİZ"

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, amaçlarının seçimlere kadar yapılabilecek işleri makro seviyede bitirmek olduğunu vurgu yaparak, sorun yaratan değil sorun çözen bir sistemle çalıştıklarını ve İçişleri Bakanlığı ekibinin bu mantık çerçevesinde çalıştığını belirtti.

İki yıldır imzalanmayan bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Evren, Bölge Sular Komitesi’nin Güzelyurt bölgesine en iyi seviyede hizmet vereceğinden de emin olduğunu söyledi.

BASS Sendikası adına protokole imza koyan Başkan Ali Yeltekin ise, iki yılı aşkın süredir imzalanması için çaba sarf ettikleri bu toplu iş sözleşmesinin kendilerine göre, bu yılın en önemli sözleşmesi olduğunu belirtti.

Yeltekin, sözleşmenin imzalanmasında atandığı günden itibaren kendileriyle sosyal bir diyalog ve de iyi niyetiyle sözleşmenin bu aşamaya gelmesinde pay sahibi olan Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç’in katkılarının yadsınamayacağını belirtirken, ilk günden beridir pozitif tutumuyla ve kendileriyle işbirliği içerisinde sorunun çözülmesine büyük katkı koyan Bakan Kutlu Evren’e teşekkür etti.