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Güzelyurt ile İskele’de trafik ve huzur operasyonu

Güzelyurt ile İskele’de trafik ve huzur operasyonu

13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
Güzelyurt ile İskele’de trafik ve huzur operasyonu

400 CİVARINDA ARACI KONTROL EDEN TRAFİK EKİPLERİ, 60’A YAKIN SÜRÜCÜYE CEZA KESTİ
 

Güzelyurt ve İskele’de dün akşam trafik ve huzur operasyonu düzenleyen polis 400 civarında araç kontrol ederken 60’a yakın sürücüye ceza kesti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde faaliyet gösteren kahvehaneler, bet ofisleri, alkollü içki satış yerleri ve gece kulüpleri kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi. 

Trafik ekipleri Güzelyurt’ta 180 araç kontrol etti. 30 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı. İskele’deki trafik ekipleri 304 aracı kontrol etti, 24 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti. 
 

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Son Güncelleme: 13.07.2018 14:24
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