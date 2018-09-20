Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Okulların Açılmasıyla Denetimler Başlatıyor

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu, eğitim döneminin başlamasıyla okul çevresinde denetimler başlatacak.



Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulunun dünkü toplantısında, okul çevrelerindeki cafe, restoran, internet cafe, sigara ve alkol satışı yapan yerlerin denetlenmesi kararı alındı.



Toplantıda, okul çevresine park eden uzun yük araçları için şehir dışında bir park alanı oluşturulması,

trafik levhalarının tamiri ve görünebilirliğinin iyileştirilmesi, Güzelyurt çemberi (Akçay-Saldam) - Bostancı ışıklı kavşağı arasının aydınlatılması, gaz depolarının izinlerinin yenilenmesi, elektrik iletim hatlarının etrafının ve derelerin temizliği yönünde kararlar alındı.



Toplantıya, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ali Adalıer ve Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu katıldı.