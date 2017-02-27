Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin Temeli Atıldı

ÖZGÜRGÜN: “GÜZELYURT, KKTC VE KIBRIS TÜRK HALKININ EN ÖNEMLİ, EN DEĞERLİ BÖLGESİDİR. VERİLECEĞİ HAYALİ KURANLAR ARTIK UYANMALI”

“120 YATAK KAPASİTELİ, TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANE”

SUCUOĞLU: "BUGÜN ATILAN TEMEL, KKTC VE GÜZELYURT'UN BİR ÇAKIL TAŞININ VERİLMEYECEĞİNİN GÖSTERGESİDİR"

“17 DÖNÜM ÜZERİNE KURULACAK HASTANE 15 BİN 500 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK. TÜM ANA BRANŞLARI BARINDIRACAK ŞEKİLDE 120 ODALI İKİNCİ BASAMAK BİR HASTANE OLACAK”

“KARKAS İNŞAATININ 9 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR”

Güzelyurt Devlet Hastanesi temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayaldi gerçek olur" sloganıyla düzenlenen Güzelyurt Hastanesi'nin temel atma törenine Başbakan Hüseyin Özgürgün de katıldı. Özgürgün, eşi Dilek Özgürgün ile birlikte günün anısında hastanenin inşaat alanına narenciye fidanı dikti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma töreni, konuşmalar, plaket takdimi, fidan dikimi ve temel atmayla tamamlandı.

Güzelyurt Hastanesi temel atma törenine, Başbakan Özgürgün’ün yanı sıra Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Başbakan Özgürgün'e; Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Başkanı Şinasi Özdeş de Sağlık Bakanı Sucuoğlu'na plaket takdim etti.

ÖZGÜRGÜN: “120 YATAK KAPASİTELİ, TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANE”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün burada Güzelyurt bölgesine hayati bir değer katacak ve uzun yıllardır beklenen Güzelyurt Hastane Projesi’ni hayata geçirmenin mutluluğunu paylaştıklarını vurguladı.

Özgürgün, bölgeye 120 yatak kapasiteli, tam teşekküllü bir hastane kazandırmak için bugün ilk adımı temel atma töreniyle attıklarını belirtti.

Başbakan Özgürgün, "Bu ve buna benzer temeller Kıbrıs Türkü’nün bu topraklara çok daha sağlam kökleşmesinin ifadesidir. Bu vesileyle, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese ve katkılarından dolayı Anavatan Türkiye hükümetine teşekkürlerimi sunarım” şeklinde devam etti.

“GÜZELYURT, KKTC TOPRAĞIDIR”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzelyurt’un verileceğine dair söylentilerin yıllarca dillendirildiğini, bu hayali kuranların artık uyanmaları gerektiğine dikkat çekmiştim. Bu vesileyle bir kez daha tekrarlamakta yarar görüyorum. Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın en önemli, en değerli bölgesidir. bu gerçekler ışığında bugüne kadar yaratılan önyargıların ve bölgeye ilişkin belirsizlik durumunun gerçek dışı olduğunu artık herkes anlamalıdır.

Kıbrıs Türk halkının temel haklarını, refahını, mutluluğunu, geleceğini yıllarca gasp eden, değişmeyen Rum zihniyetinin bugünkü sözcüsü Rum lider Anastasiadis de bu gerçekleri çok iyi anlamalıdır."

"BU ZİHNİYETLE ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Başbakan Özgürgün, konuşmasında Rum Lider Nikos Anastasiadis'in bugün basına yansıyan ve Kıbrıs Türklerini Ermeni, Maronit gibi azınlık gören ifadelerinin kendilerini şaşırtmadığına da değinerek, şunları söyledi:

"Anastasiadis, 'azınlığın çoğunlukla eşitlenmesi talep edilemez' derken bir süre önce 'yüzde 18 nüfusla Türklerle eşitlik mi olur?' diyen Başpapaz Hrisostomos’la farklı düşünmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Dikkat çekici olan eşitlik verilemez demenin ötesinde talep edilemez denmektedir. Gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti adı ile haksızca üye yapıldıkları Avrupa Birliği’nde Dönem Başkanlığı’nı Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerle eşit sürede yaparken bu ülkelerle aynı nüfusa sahip miydiler? Anastasiadis dahası 'dönüşümlü başkanlık şu anda görüşme dışıdır, Türk tarafının vereceği tavizlere bağlı askıda duracaktır' demektedir. Hep söyledik yine tekrarlıyorum, değişmeyen Rum-Yunan zihniyeti ile Kıbrıs’ta federasyon temelinde bir anlaşmaya ulaşılması mümkün değildir. Kıbrıs Türk tarafı daha ne kadar taviz verecek, zaten Kıbrıs'ta bir anlaşma olması için hep iyi niyetle açılım yaptı. Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafıdır. Toprağımıza sahip çıkmak yatırımdan geçer, yatırımları sürdüreceğiz. Müzakerelerin başladığı 1968 yılından bu yana kalıcı bir sonuca varılamamasının esas nedeni değişmeyen Rum-Yunan zihniyeti ve bu gerçekleri görmezden gelen uluslararası kamuoyudur. 1571’den bu yana bu topraklarda kök salmış Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını, geleceğini yok sayan Rum- Yunan zihniyetiyle 'anlaşma adına' zaman kaybetmekten vazgeçmeli, enerjimizi devletimizi yüceltip güçlendirmek ve halkımızın refahı, mutluluğu için harcamalıyız."

“GÜZELYURT CANLILIK KAZANACAK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet tarafından hazırlanan ve bölge yaşamına olumlu katkılar sağlayacak projelerin birer birer hayata geçirilmesiyle Güzelyurt’un canlılık kazanacağı, insanların yüzünün güleceği ve bölgenin hızla gelişip kalkınacağına yürekten inandığını belirtti.

Güzelyurt halkının da bu güven ve inançla bundan sonra bölgesine ve topraklarına daha da sıkı sarılacağından emin olduğunu vurgulayan Özgürgün, şöyle devam etti:

"Sizlerle birlikte Güzelyurt’un sağlık sorunlarına temelli çözüm getirecek Devlet Hastanesi’nin temelini attığımız bugün, ülkemizin bir başka önemli projesinin ihalesinin yapıldığını müjdelemek isterim. Girne değirmenlik yolu ile Girne Doğu Sahil Yolu çift şerit yol yapımı projelerinin ihalelerine de çıkılmıştır. 2017 yılı, halkımızın hissedebileceği olumlu adımların atılacağı yıl olacaktır. Hükümetimiz için hedef, ülkeye, halka hizmettir. Çünkü bizim gailemiz devletimizdir. Bizim önceliğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir, halkımızdır, halkımızın refah ve mutluluğudur. Bu bağlamda sadece sağlık alanında değil bölgemize ve tüm ülkemize her alanda yatırımlarımız sürecek ve böylesi onur veren törenlerle halkımız beklentileriyle buluşturulacaktır. Hastanemizin bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım."

SUCUOĞLU: “HASTANE 15 BİN 500 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise konuşmasında, uzun süredir gündemde olan hastanenin nihayet bugün temelin atıldığını belirterek, 17 dönüm üzerine kurulacak hastanenin 15 bin 500 metrekare büyüklüğünde olacağını ve tüm ana branşları barındıracak şekilde 120 odalı ikinci basamak hastane olacağını kaydetti.

Hükümet olarak bugün gururlu bir günü yaşadıklarını belirten Sucuoğlu, Başbakan Özgürgün öncülüğünde ülkeye yatırımların süreceğini vurguladı.

Lefkoşa, Lefke ve İskele'ye hastane hedeflerini her zaman dile getirdiklerini ve “her ilçeye bir hastane” dediklerini hatırlatan Sucuoğlu, bu hedefi gerçekleştireceklerine inanç belirtti. Sucuoğlu, bölgede ciddi ve kaliteli sağlık hizmetine ihtiyaç olduğu gerçeğiyle yola çıktıklarını kaydetti.

Faiz Sucuoğlu, bugün atılan hastane temeliyle "KKTC devletinin, Güzelyurt'un bir çakıl taşının bile verilmeyeceğini herkese gösterdiklerini" belirtti. Sucuoğlu, bugün gerçekleştirilen temel atma töreninin bu bölgeye sahip çıkıldığının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, hastanenin ilk etabının tamamlanması için 12 aylık bir süre öngörüldüğünü ancak ilk etap olan karkas inşaatının 9 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti ve hastanenin önce bölgeye sonra da tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

ÖZDEŞ

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Başkanı Şinasi Özdeş de, bugün bir bayram yaşadıklarını ifade ederek, bugün bu yatırımı Güzelyurt'a kazandıran herkese teşekkür etti.

Güzelyurt'u asla terk etmeyeceklerinin ispat edildiğini kaydeden Özdeş, yatırımların kendilerini bölgeye bağlayan kendilerine güven veren adımlar olduğunu belirtti.