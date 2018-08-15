UKÜ’lü Akademisyenlerden, Güzelyurt Bölgesindeki Tarım Arazilerinde Sulama Suyu, Toprak ve Bitkilerdeki Ağır Metal Kirliliği ve Tarıma Uygunluk Parametreleri Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Proje

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün ve Öğretim Görevlisi Beste Arslan tarafından yürütülen “Güzelyurt Bölgesindeki Tarım Arazilerinde Sulama Suyu, Toprak ve Bitkilerin Ağır Metal Kirliliği ve Tarıma Uygunluk Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi” adlı proje çalışması başlatıldı. Söz konusu proje, Kanser Araştırma Vakfı ile UKÜ-Biyoteknoloji Araştırma Merkezi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Proje danışmanı Akün, ağır metallerin doğada çözünmediğini, toprak ve suda bulundukları taktirde bitki kökleri tarafından kolayca absorbe edildiğini ve besin döngüsü yoluyla insanlara ulaşarak insan sağlığı açısından başta kanser olmak üzere, çeşitli tehlikelere sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Proje Koordinatörü Arslan ise K.K.T.C Tarım Dairesi’nin de desteği ile gerçekleştirilen çalışmada Güzelyurt, Zümrütköy, Aydınköy, Güneşköy, Bostancı, Taşpınar, Doğancı, Gaziveren Cengizköy,Yeşilyurt, Yedidalga,Yeşilırmak ve Lefke bölgelerinden tarımsal amaçlı sulama suyu, toprak ve yine bu topraklarda yetişen bitkilerin ağır metal kirliliğiyle beraber su ile toprakların tarıma uygunluğunun incelendiğini açıkladı.

Arslan, sulama sularında limit üstü herhangi bir ağır metal kirliliğinin görülmediğini, toprakta ve toplanan sebzelerde kadmiyum değerlerinin yüksek olduğunu belirtti. Kadmiyum’un göğüs kanserine neden olduğunu kaydeden Beste Arslan, ülkemizdeki göğüs kanseri ile bu konuda ilişki olabileceğine dikkat çekti.

Ağır metallerin kullanılan zirai ilaçlardan, ya da kayaçların doğal yapılarından kaynaklanabileceğini aktaran Arslan, bu yüzden kirliliğin kökenini de araştırdıklarını dile getirerek, savaş döneminde kullanılan çeşitli silah ve benzeri ekipmanların da toprak kirliliğine katkısı olabileceğinin altını çizdi. Bu gibi projelerin çok büyük bütçelere ihtiyaç duyduğunu belirten Arslan, daha fazla nunume toplanarak, devlet katkısıyla ülke genelinde detaylı çalışmalar yapılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, proje çalışmalarının makale yayın aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.