Güzelyurt Belediyesi’nin “Domuzun Kuyruğu” Oyunu Yarın Gazimağusa’da Sahneleniyor

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Domuz Kuyruğu oyunu yarın Gazimağusa’da sahnelenecek.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasına göre, Rauf Raif Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20:00’de sahnelenecek oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bekir Kara’nın yazıp yönettiği, Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk’un rol aldığı Domuz Kuyruğu oyunu, izleyenleri hem güldürme hem de küçük yaşta edinilen alışkınların ve eğitimin önemini vurgulama amacı taşıyor.