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30 Aralık 2016 Cuma 08:28

GÜZELYURT BELEDİYESİ YENİ YILA HAZIR

Yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde, Güzelyurt Belediyesi hizmetlerin aksamaması adına tedbirler alındığını bildirdi.

GÜZELYURT BELEDİYESİ YENİ YILA HAZIR
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GÜZELYURT BELEDİYESİ YENİ YILA HAZIR

Yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde, Güzelyurt Belediyesi hizmetlerin aksamaması adına tedbirler alındığını bildirdi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, işyeri ve konutların atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacak. Merkez, cadde ve sokaklara ilave temizlik ekipleri konularak temizlik hizmeti artırılacak.

Normal program dâhilinde kent ve tüm bölgelere kesintisiz su verilecek. Belediye tarafından arızalara karşı nöbetçi ekip oluşturuldu.

Oluşabilecek sorun ve şikâyetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile nöbetçi ekipler devrede olacak.

Salhane hizmetlerinde ilave hizmet sağlanarak kesim günleri artırılmak suretiyle esnafın talepleri karşılandı.

Tartı Merkezi hizmeti narenciye kesimlerinin yapılmayacak olması nedeniyle Cypruvex ve Merkez tartı 2 Ocak Pazartesi gününden itibaren faaliyette olacak.

Nöbetçi ekipler, ihtiyaç olması durumunda defin hizmeti vermek için görevlendirildi.

AÇIK PAZAR YARIN…

Her hafta Cumartesi günleri kurulmakta olan Güzelyurt Açık Pazarı yarın esnaftan gelen talep üzerine açık olacak.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikâyetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları vatandaş şikâyet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

Güzelyurt Belediyesi vatandaşların yeni yılını da kutlayarak, sağlıklı günler diledi.

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Güzelyurt BelediyesiYeni Yıl
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