Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl İçin Işıklandırma Ve Süsleme Yapmayacak

Güzelyurt Belediyesi, yeni yılı karşılama amacıyla her yıl kent genelinde yapılan ışıklandırma ve süsleme etkinliklerini iptal etti.

Belediyeden yapılan açıklamamaya göre, Güzelyurt Belediye Meclisi’nin ürettiği bu karar; 10 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul’da gerçekleştirilen hain bombalı saldırıda ve 29 Kasım Salı günü ülkede meydana gelen trafik kazası sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle alındı.

Açıklamada, trafik kazası ve hain saldırıda yaşamını yitirenler anıldı, yararlılara acil şifalar dilendi.