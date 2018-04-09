GÜZELYURT BELEDİYESİ YENİ MERKEZ BİNASININ TEMELİ ATILDI

EROĞLU: “NE KADAR YATIRIM YAPILIRSA, KIBRISLI RUMLAR GÜZELYURT’UN VERİLMEYECEĞİNİ O KADAR İYİ ANLAR”

KANBAY: “KKTC’NİN DAHA GÜÇLÜ BİR HALE GELMESİ İÇİN ATILACAK TÜM ADIMLARIN DESTEKÇİSİYİZ”

ÖZGÜRGÜN: “GÜZELYURT KKTC’NİN EN DEĞERLİ VE VERİMLİ TOPRAĞI”

AK: “BELEDİYELERİN TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖNEMLİ”

ÖZÇINAR: “GÜZELYURT GELİŞİP DEĞİŞİYOR”

Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasının temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Törene 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Güzelyurt Merkez Komutanı Piyade Albay Gökhan Hüseyin Özbek, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve bazı milletvekilleri ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt Belediyesi’yle kardeş belediye olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak, üniversite ve diğer kurum kuruluşlardan temsilciler ile bölge halkı katıldı.

Törende konuşan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güzelyurt’a ne kadar yatırım yapılırsa, Kıbrıslı Rumların Güzelyurt’un verilmeyeceğini o kadar iyi anlayacağını belirterek, bölgede yaşayanların da Güzelyurt’a sahip çıkmasının önemine işaret etti.

ÖZÇINAR: “GÜZELYURT GELİŞİP DEĞİŞİYOR”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar törende yaptığı konuşmada, Güzelyurt’un gelişip değiştiğini, bunda Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının ve üniversitelerin önemli payı bulunduğunu kaydetti.

Belediyenin gerçekleştirdiği projelerden bahseden Özçınar, bugün temeli atılan projenin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün döneminde başladığını anlattı.

Halkın mutlu şekilde yaşamasının önemine işaret eden Özçınar, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

AK: “BELEDİYELERİN TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖNEMLİ”

Güzelyurt Belediyesi’yle kardeş belediye olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, iki belediyenin sürekli ilişki halinde olduğunu anlattı.

Bu güzel ilişkinin sürmesini dileyen Ak, anavatan Türkiye ile yavru vatan KKTC’nin ayrılmaz parçalar olduğunu kaydetti.

Ak, belediyelerin tecrübe paylaşımının önemli olduğunu dile getirdi.

ÖZGÜRGÜN: “GÜZELYURT KKTC’NİN EN DEĞERLİ VE VERİMLİ TOPRAĞI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de Güzelyurt’un KKTC’nin en değerli ve verimli toprağı olduğunu kaydetti.

Güzelyurt’un asla pazarlık konusu yapılamayacağını ifade eden Özgürgün, bölgeye kök salmak adına yatırımların önemli olduğunu dile getirdi.

Hükümet oldukları dönemde Güzelyurt’a verdikleri önemi muhalefet oldukları dönemde de sürdüreceklerini anlatan Özgürgün, bölgeye kök salmak adına atılacak adımlarda Türkiye Cumhuriyeti’yle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

KANBAY: “KKTC’NİN DAHA GÜÇLÜ BİR HALE GELMESİ İÇİN ATILACAK TÜM ADIMLARIN DESTEKÇİSİYİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kanbay, Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin, KKTC’nin daha güçlü bir hale gelmesi için atılacak tüm adımların destekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay en yakın zamanda binanın açılışına katılmayı dilediğini kaydetti.

EROĞLU: “NE KADAR YATIRIM YAPILIRSA, KIBRISLI RUMLAR GÜZELYURT’UN VERİLMEYECEĞİNİ O KADAR İYİ ANLAR”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da törende yaptığı konuşmada, Mahmut Özçınar’ı hizmetlerinden ötürü kutladı.

Başbakan olduğu dönemde bölgede yaptığı mitinglerde “Güzelyurt verilemez” dediğini ve bölgeye yatırım yapmaya önem verdiğini hatırlatan Eroğlu, LAÜ ve ODTÜ’nün açılması döneminde yaptıkları katkıları anlattı.

Bölgenin her geçen gün gelişip güzelleştiğini söyleyen Eroğlu, Mahmut Özçınar’a buna koyduğu katkılar için teşekkür etti.

Güzelyurt’a ne kadar yatırım yapılırsa, Kıbrıslı Rumların Güzelyurt’un verilmeyeceğini o kadar iyi anlayacağını söyleyen Eroğlu, bölgede yaşayanların da Güzelyurt’a sahip çıkmasının önemine işaret etti.

Eroğlu Özçınar’a belediye seçimlerinde başarılar da diledi.

Konuşmaların ardından, protokol mensupları, Güzelyurt Belediye Kreşi ve Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu öğrencilerinin de katılımıyla binanın temelini attı.

BİNANIN 2 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla yapılmakta olan bina, kent girişi Manisa Bulvarı üzerinde yer alıyor.

Toplamda 2 bin 862 metrekarelik alana sahip olacak yeni merkez binasının 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak binanın her katında farklı bölümler ve engelli vatandaşlara yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Projeye göre, 5 bin metrekarelik alanı bulunan arazinin 2 bin 862 metrekaresi kapalı alan olarak inşa edilecek. 50 araçlık otoparkın yapılacağı binanın zemin katı 978 metrekareden oluşacak. 2 girişi olacak engelli dostu binada 2 de asansör bulunacak.

Zemin katta vatandaşın yoğun talepte bulunacağı bölümler, bay ve bayan ve engelli olmak üzere toplam 5 tuvalet ve farklı amaçlı 10 ayrı oda ve giriş holü yer alacak.

861 metrekareden oluşan birinci katta belediye müdürlüğü, imar bölümleri, personel dinlenme odaları ve iç bahçe yer alacak.

Bin 23 metrekarelik ikinci katta ise başkan ve asbaşkan odası, 80 metrekarelik belediye meclis toplantı salonu ile 60 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, bekleme salonları gibi üniteler olacak.

Bina enerji ihtiyacının bir bölümünü üretebilecek şekilde düzenlenecek.