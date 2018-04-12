GÜZELYURT BELEDİYESİ XIV. TİYATRO GÜNLERİ PERDELERİNİ “UÇURTMA KUYRUĞU” İLE AÇIYOR

Güzelyurt Belediyesi XIV. Tiyatro Günleri yarın Manisa Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyunuyla başlıyor.



Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nin tadilatı nedeniyle oyunlar ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Güzelyurt Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.



Program kapsamında Uçurtmanın Kuyruğu adlı oyun yarın akşam saat 20.00’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kültür Merkezi’nde ücretsiz izlenebilecek.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 17-18 Nisan tarihlerinde “Sevgi Bahçemdeki Ağaç” isimli çocuk oyununu Amfi Tiyatro’da saat 10.00’da, 20 Nisan Cuma günü de “Naaşı Muhterem” isimli yetişkin oyununu yine Amfi Tiyatro’da saat 19.30’da sahneleyecek.



Öte yandan Tiyatro Günleri çin KKTC’de bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz de hazır bulundu.