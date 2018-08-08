Güzelyurt Belediyesi UCLG-MEWA Çevre Komite Toplantısına Katıldı!



Güzelyurt Belediyesi dün ve bugün Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Çevre Komitesi III. Toplantısına katıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyeyi temsilen Belediye Asbaşkanı Mustafa Momin ve Meclis Üyesi Salih Saldam’ın katıldığı toplantıda, iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturulması yönünde gerekli mücadele ve uyum politikaları ele alındı.

UCLG-MEWA, faaliyetlerini sürdürmekte olduğu dokuz komiteden biri olan Çevre Komitesi aracılığıyla çevre sorunlarıyla mücadelenin baş aktörlerinden biri olan ve yerel yönetimlerin bu alanda aktif hale gelerek çözüme katkıda bulunmasına ve daha dirençli şehirler oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Teşkilat bu kapsamda iklim değişikliği sorunun çözülmesi ve/veya hafifletilmesi konusunda yerel yönetimlerin atacağı adımların büyük önem taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak, komite bünyesinde kurulan İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum Görev Gücü vizyonu doğrultusunda Çevre Komitesi III. Toplantısını düzenledi.





