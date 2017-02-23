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23 Şubat 2017 Perşembe 09:56

Güzelyurt Belediyesi Nefes Demirpençe İçin Yardım Kampanyası Başlattı

Güzelyurt Belediyesi, hatalıkla mücadele eden Nefes Demirpençe için sivil toplum örgütleri ile birlikte yardım kampanyası başlattı.

Güzelyurt Belediyesi Nefes Demirpençe İçin Yardım Kampanyası Başlattı
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 Güzelyurt Belediyesi, hatalıkla mücadele eden Nefes Demirpençe için sivil toplum örgütleri ile birlikte yardım kampanyası başlattı.

Güzelyurt Belediyesi açıklamasına göre, kampanya, Güzelyurt Belediyesi sponsorluğunda; “Nefes’e bir nefes de sen ver” sloganlı altında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında ilk etapta 2 bin makbuz basılarak 10 TL bağış karşılığı satılacak. İkinci etapta ise 3 Mart’ta Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerde sivil toplum örgütleri tarafından kurulacak stantlarda gıda ürünleri satışı yapılacak, kültür dernekleri dans gösterileri ve konserler düzenlenecek.

Konserleri; Dördüncü Duvar Halk Müziği konseri ve Grup Baria verecek.

Etkinliklerden elde edilecek gelir Nefes’in tedavisi için kullanılacak.

Organizasyona Güzelyurt Belediyesi yanında GÜSAD, DOKAB, AKDER, KAYDER, GASAD, SEÇDER, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Grup Baria, Güzelyurt İzci Örgütü ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü katkı koyacak.

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