Güzelyurt Belediyesi İle Narlıdere Belediyesi Kardeşlik Protokolü İmzaladı

Güzelyurt Belediyesi, İzmir’in Narlıdere Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclisi salonunda yer alan törende protokole imza koydu.

İmzalanan kardeşlik protokolü ile yerel yönetimler arası tecrübe paylaşımı, kardeş şehir ilişkileri, belediye hizmetlerinde iş birliği amaçlıyor.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar törende yaptığı konuşmada, protokolün belediyelerin işbirliği açısından çok önemli bir çalışma olduğunu düşündüklerini kaydetti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

BATUR

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da, iki belediye arasında düzenlenen kardeşlik protokolünün önemine değindi.

Güzelyurt Belediyesi ile kardeş belediye olmanın kendilerini mutlu ettiğine dikkat çeken Batur, “Güzelyurt Belediyesi ile imzalayacağımız bu ilk protokolün her iki belediyeye de faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.