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Güzelyurt Belediyesi İle Büyükçekmece Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güzelyurt Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi bugün işbirliği protokolü imzaladı.

Güzelyurt Belediyesi İle Büyükçekmece Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güzelyurt Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi bugün işbirliği protokolü imzaladı.

06 Aralık 2014 Cumartesi 13:22
Güzelyurt Belediyesi İle Büyükçekmece Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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 Güzelyurt Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi bugün işbirliği protokolü imzaladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt Otel Konferans Salonu’nda saat 11.30’da gerçekleşen imza töreninde protokola Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akyüz imza koydu.

İmza törenine her iki Belediyenin meclis üyeleri de katıldı ve ilk kez iki farklı belediyenin meclis üyelerinin bir araya geldiği birleşik meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Büyükçekmece Belediyesi ile uzun yıllardan beri insan odaklı sosyal ve kültürel anlamada sıcak ilişkilerin devam ettiğini belirterek, belediyecilik alanında önemli olan bilgi ve deneyim paylaşımının Büyükçekmece Belediyesi ile gerçekleştiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerel yönetimler alanında Avrupa Konseyi çalışmalarında yer almasında Büyükçekmece Belediyesi’nin katkı ve desteği olduğunu belirten Özçınar, bugün imzalanan işbirliği protokolü ile var olan ilişkilerin daha da pekişeceğini belirtti ve hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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