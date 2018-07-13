banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89737
ALTIN
192.913
DOLAR
4.8235
STERLİN
6.3749
EURO
5.6272
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Şantaj çetesi yakalandı
ŞANTAJ ÇETESİ YAKALANDI
Bir tarlayı iki farklı kişiye sattı
BİR TARLAYI İKİ FARKLI KİŞİYE...
Enginel 3 gün daha tutuklu kalacak
ENGİNEL 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner282
Flaş Haber
Şantaj çetesi yakalandı
Kapat

Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Mustafa Momin Seçildi!

Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığı’na UBP Meclis Üyesi Mustafa Momin, Asbaşkan Yardımcılığına da UBP Meclis Üyesi Salih Saldam seçildi.

Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Mustafa Momin Seçildi!

Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığı’na UBP Meclis Üyesi Mustafa Momin, Asbaşkan Yardımcılığına da UBP Meclis Üyesi Salih Saldam seçildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:43
Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Mustafa Momin Seçildi!

 Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığı’na UBP Meclis Üyesi Mustafa Momin, Asbaşkan Yardımcılığına da UBP Meclis Üyesi Salih Saldam seçildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediyesi 24 Haziran yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını dün Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda asbaşkan ve komite üyelerinin belirlenmesi yanında gündemdeki konular görüşüldü.

banner288
Son Güncelleme: 13.07.2018 18:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
Tırmanma Yarışı Pazar günü yapılıyor
Tırmanma Yarışı Pazar günü yapılıyor
Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt Belediye Meclisi Toplantısına Katılmalarının Engellendiğini Açıkladı!
Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt Belediye Meclisi Toplantısına Katılmalarının Engellendiğini Açıkladı!
K.T.Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Elektrik Zammının Geri Alınmasını İstedi!
K.T.Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Elektrik Zammının Geri Alınmasını İstedi!
Globalgap Sertifikalı Üretim Yapan Üreticilerin Ek Destekleri Ödendi!
Globalgap Sertifikalı Üretim Yapan Üreticilerin Ek Destekleri Ödendi!
TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Basın Toplantısı Düzenledi
TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Basın Toplantısı Düzenledi
Çaluda’nın Dokunulmazlığının Kaldırılması Konusunu İnceleme Komitesi Salı Günü Toplanıyor...
Çaluda’nın Dokunulmazlığının Kaldırılması Konusunu İnceleme Komitesi Salı Günü Toplanıyor...
BKP, Dövizdeki Artışa Karşı Bütün İmkanların Seferber Edilmesini İstedi!
BKP, Dövizdeki Artışa Karşı Bütün İmkanların Seferber Edilmesini İstedi!
Hazine-Sen, Akaryakıt Ve Elektrik Zamlarının Geri Alınmasını İstedi!
Hazine-Sen, Akaryakıt Ve Elektrik Zamlarının Geri Alınmasını İstedi!
DAÜ’de 4 yeni yüksek lisans programı açıldı
DAÜ’de 4 yeni yüksek lisans programı açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim