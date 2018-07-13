Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Mustafa Momin Seçildi!

Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığı’na UBP Meclis Üyesi Mustafa Momin, Asbaşkan Yardımcılığına da UBP Meclis Üyesi Salih Saldam seçildi.
Toplantıda asbaşkan ve komite üyelerinin belirlenmesi yanında gündemdeki konular görüşüldü.
Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığı’na UBP Meclis Üyesi Mustafa Momin, Asbaşkan Yardımcılığına da UBP Meclis Üyesi Salih Saldam seçildi.
Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığı’na UBP Meclis Üyesi Mustafa Momin, Asbaşkan Yardımcılığına da UBP Meclis Üyesi Salih Saldam seçildi.
Toplantıda asbaşkan ve komite üyelerinin belirlenmesi yanında gündemdeki konular görüşüldü.