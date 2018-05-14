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Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Yıldızlar Atletizm Yarışlarında Şampiyon Olan Takımları Kabul Etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final Yarışlarında şampiyon olan Güzelyurt Türk Maarif Koleji ile Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Takımlarını kabul etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Yıldızlar Atletizm Yarışlarında Şampiyon Olan Takımları Kabul Etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final Yarışlarında şampiyon olan Güzelyurt Türk Maarif Koleji ile Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Takımlarını kabul etti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Yıldızlar Atletizm Yarışlarında Şampiyon Olan Takımları Kabul Etti


Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final Yarışlarında şampiyon olan Güzelyurt Türk Maarif Koleji ile Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Takımlarını kabul etti.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar, Güzelyurt’taki okulların yılardır birçok spor dalında bölge adına başarılara imza attığına dikkat çekerek, Şehit Turgut Ortaokulu’nun erkek, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin kız atletizm takımını elde ettikleri şampiyonluktan dolayı kutladı.
“Çocuklar gururumuz” diyen Özçınar, Türk Maarif Kolejinin atletizm dalında ilk kez şampiyonluk elde etmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. Özçınar sporcuları büyük bir özveri ile eğiten, onlara disiplinli çalışmayla başarının geleceğini öğreten eğitmenlerin, çocukları sadece spor alanında değil eğitim hayatına da katkı sağladığını ifade etti.





 

Son Güncelleme: 14.05.2018 16:16
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