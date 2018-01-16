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GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR, PROJE ÇALIŞAMALARINI İNCELEDİ

GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR, PROJE ÇALIŞAMALARINI İNCELEDİ

16 Ocak 2018 Salı 15:06
GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR, PROJE ÇALIŞAMALARINI İNCELEDİ
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GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR, PROJE ÇALIŞAMALARINI İNCELEDİ

 Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediyeye ait projelerle ilgili çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özçınar, tadilatı halen devam eden Atatürk Kültür Merkezi’ni de ziyaret etti. 

Özçınar, yaptığı açıklamada, yapımı devam eden “Kent Park”ın geniş bir alanı kapsadığını, yeşil alanlar, açık pazar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve oyun elemanları gibi unsurları içerdiğini belirtti. 

Sürdürülmekte olan projenin peyzaj çalışmalarını yürüten ekiple istişare eden Özçınar, çocuk oyun gruplarının her yaş grubuna hitap eden pozisyonda olacağını ve ayrıca yaratılacak yeni oto park alanının ciddi bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını söyledi. 

AKM’nin 650 bin TL maliyetli projesinde, 90 metre kare olan mevcut fuaye bölümünün  büyütülerek 270 metre kareye çıkarılacağını belirten Özçınar, “fuaye alanı genişletilen AKM’nin ihale kapsamında salonun çatısında özel yalıtım malzemesi kullanılarak su yalıtım membranı oluşturuldu. İhale kapsamında  bedensel engelli vatandaşların sahne çıkışına kadar gidebilmelerini sağlayacak bir düzenlemede yer alıyor.

 Engelli vatandaşların kullanacağı bir de tuvaletin ekleneceği projenin finansmanı, TC Kalkınma ve Ekonomik Ofisi’nin katkıları ve belediyenin öz kaynaklarından sağlanacak” dedi. 

Son Güncelleme: 16.01.2018 16:08
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