Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Antrenörler Birliğini Kabul Etti!

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Birliği Başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Süleyman Göktaş, birliğe yapmış olduğu katkılardan dolayı Özçınar’a teşekkür plaketi takdim etti.



Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Antrenörler Birliği’nin özellikle futbol alanında geldiği noktanın çok ilerde ve kendinden söz ettirebilen bir noktada olduğunu söyledi.



Antrenörler Birliği’nin spor alanındaki ambargolara rağmen ülkeyi tanıtma anlamında bir misyonu olduğunu kaydeden Özçınar, birliğin gerek ulusal gerekse uluslararası etkinliklerde ve Türkiye ile ilişkileri en üst seviyeye çıkardığını bununda Birlik Başkanı Göktaş’ın ve yönetim kurulu üyelerinin istikrarlı çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.



