Güzellik Uzmanları Birliği’nden Tren Yolu Polikliniği’ne Bağış



Güzellik Uzmanları Birliği, düzenlediği dayanışma gecesinde elde ettiği geliri Tren Yolu Polikliniğe bağışlayacağını açıkladı.



Birliğin mensup olduğu Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, güzellik ve saç hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve zanaatkarları temsil eden Güzellik Uzmanları Birliği’nin Dome Otel’de gerçekleştirilen gecesinde konuşan Birlik Başkanı Emine Taş, geceden elde edilen gelirin Lefkoşa Tren Yolu polikliniğine bağışlanacağını belirtti.



Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ise, güzellik ve berberlik alanının kalfalık ve ustalık belgesinin yani sertifikasyon sisteminin de yaygın olarak kullanıldığı alanlardan olduğunu, hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürekli çalıştıklarını söyledi.



Meslek kollarında yaşanan enflasyona da değinen Kanber, bu durumun imar yasası ve mesleklerin kendi yasalarında yapılacak değişikliklerle düzelebileceğini, böylelikle kalite ve nitelik üzerinden verilecek hizmetin artacağını kaydetti.



