banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
İskele'de huzur operasyonu
İSKELE'DE HUZUR OPERASYONU
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Bilerek almış
Kapat

Güzellik Uzmanları Birliği’nden Tren Yolu Polikliniği’ne Bağış

Güzellik Uzmanları Birliği, düzenlediği dayanışma gecesinde elde ettiği geliri Tren Yolu Polikliniğe bağışlayacağını açıkladı.

Güzellik Uzmanları Birliği’nden Tren Yolu Polikliniği’ne Bağış

Güzellik Uzmanları Birliği, düzenlediği dayanışma gecesinde elde ettiği geliri Tren Yolu Polikliniğe bağışlayacağını açıkladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:14
Güzellik Uzmanları Birliği’nden Tren Yolu Polikliniği’ne Bağış


 Güzellik Uzmanları Birliği, düzenlediği dayanışma gecesinde elde ettiği geliri Tren Yolu Polikliniğe bağışlayacağını açıkladı.

Birliğin mensup olduğu Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, güzellik ve saç hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve zanaatkarları temsil eden Güzellik Uzmanları Birliği’nin Dome Otel’de gerçekleştirilen gecesinde konuşan Birlik Başkanı Emine Taş, geceden elde edilen gelirin Lefkoşa Tren Yolu polikliniğine bağışlanacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ise, güzellik ve berberlik alanının kalfalık ve ustalık belgesinin yani sertifikasyon sisteminin de yaygın olarak kullanıldığı alanlardan olduğunu, hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürekli çalıştıklarını söyledi.

Meslek kollarında yaşanan enflasyona da değinen Kanber, bu durumun imar yasası ve mesleklerin kendi yasalarında yapılacak değişikliklerle düzelebileceğini, böylelikle kalite ve nitelik üzerinden verilecek hizmetin artacağını kaydetti.

 

banner288
Son Güncelleme: 29.07.2018 14:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir Getirildi
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir Getirildi
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor...
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor...
"KTTO Ankara Bürosu Açıldı"
"KTTO Ankara Bürosu Açıldı"
KKTC Ülkü Ocakları: “Teröristlerin Karşısında Tavizsiz Bir Duruş Sergileyeceğiz”
KKTC Ülkü Ocakları: “Teröristlerin Karşısında Tavizsiz Bir Duruş Sergileyeceğiz”
Devlet Piyangosu’nda 600 Bin Tl’lik Büyük İkramiye “57521” Numaralı Bilete İsabet Etti
Devlet Piyangosu’nda 600 Bin Tl’lik Büyük İkramiye “57521” Numaralı Bilete İsabet Etti
Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yarın taşınıyor
Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yarın taşınıyor
Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali bu akşam başlıyor
Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali bu akşam başlıyor
Şans bu kez Mağusa'ya güldü
Şans bu kez Mağusa'ya güldü
Beyarmudu’nda Uluslararası Halk Dansları Festivali yarın akşam başlıyor
Beyarmudu’nda Uluslararası Halk Dansları Festivali yarın akşam başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim