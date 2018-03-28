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GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AMERİKALI ARKADAŞLARIYLA KONSER VERDİ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AMERİKALI ARKADAŞLARIYLA KONSER VERDİ

28 Mart 2018 Çarşamba 12:52
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AMERİKALI ARKADAŞLARIYLA KONSER VERDİ
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AMERİKALI ARKADAŞLARIYLA KONSER VERDİ

 Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve ABD’nin Georgia Institute Of Technology koroları Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ortak konser verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde ilk olarak müzik öğretmeni İpek Kıranbay tarafından hazırlanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Koro öğrencileri, ardından ise ülke Amerika’dan Georgia Institute of Technology öğrencilerinin oluşturduğu Chamber Choir korosu sahne aldı.

Konserin finali ise Rauf Kasimov’un piyano eşliğinde her iki koro öğrencileri tarafından sunulan İngilizce şarkıyla yapıldı.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Tüner Tanpınar, böylesi etkinliklerle farklı kültürde öğrencilerin biraraya gelmesi ve birşeylerin paylaşılmasına başlanmasıyla dostlukların kapısının açıldığını söyledi. Tanpınar, eğitim-öğretimde yeni ufuklara doğru yelken açmanın daima yeniliklere vesile olabileceğini vurguladı. 

 

Anahtar Kelimeler:
Rauf KasimovTüner TanpınarGüzel Sanatlar Lisesi
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