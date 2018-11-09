KAMERA PAZARTESİNDEN İTİBAREN DEVREYE GİRİYOR



Güvercinlik kavşağı yakınına hız tespit kamerası monte edildi. Kamera, pazartesinden itibaren devreye giriyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerin söz konusu yolda hız sınırlandırmasına uyması istendi.

Verilen bilgiye göre, kamera Lefkoşa-Gazimağusa eski anayolu, şimdiki Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bağlantı yolu üzerindeki Güvercinlik kavşağı yakınına monte edildi.

Hız tespit kamerası hem geliş hem de gidiş yönünde hız ihlali yapan araçları tespit edecek.

Söz konusu yol üzerinde azami sürat saatte 65 kilometre.

