Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1 Ağustos kutlama etkinlikleri düzenliyor

ATATÜRK ANITI, LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI VE CUMHURİYET PARKI’NDA TÖRENLER YAPILACAK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, Efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın Fethinin 447’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri, 25 Temmuz - 01 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, 25 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halka açık olacak

1 Ağustos’ta saat 08.00’de Boğazköy’de başlayacak, 16 km’lik mukavemet yol koşusu TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek.

Aynı gün saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri yapılacak.

Saat 20.00’de de GKK Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

