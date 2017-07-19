Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’nden Mesaj

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünün kutlandığı bu günlerde, Kıbrıs’ın yakın gelecekte siyasi barışla bütünleşmesi temennisinde bulundu.

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği tarafından yayımlanan 20 Temmuz mesajında, Kıbrıs Türkü’nün yıllarca verdiği varoluş mücadelesinde çok acılar yaşadığını, milli davada birçok mücahit kahramanın Kıbrıslı Türkleri bu günlere taşıdığı gibi, vatanı uğruna birçok vatanseverin de kahramanca şehit olduğu vurgulandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“20 Temmuz Barış harekatı ile o günlerin acıları yerine Kıbrıs Türkünün özgürlük ve ada üzerinde huzur günleri başlamıştır. Bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize tanrıdan rahmet diler kahraman gazilerimizi saygı ile anarız.”