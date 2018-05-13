Güvenlier: “yetkililer Bizi Ayakta Tutabilecek Önlemleri Almaktan Uzak Duruyor”

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ GEÇİTKALE’DE TOPLANACAKLefkoşa, 13 Mayıs 18 : Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektörün sorunlarını tartışmak ve hareket planı belirlemek üzere üreticilerle bir araya gelecek. İlk toplantı salı akşamı Geçitkale’de olacak.

Birlikten verilen bilgiye göre, toplantı Günay Spor Kulübü’nde saat 20.30’da başlayacak.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, konuyla ilgili açıklamasında, “Tüm çağrı ve uyarılarımıza rağmen yetkililer küçükbaş hayvancıyı ve diğer üretici kardeşlerimizi ayakta tutabilecek gerekli önlemleri almaktan uzak duruyor” eleştirisinde bulundu.





Güvenlier, “Anlaşılan o ki kendi yaramızı yine kendimiz saracağız, kendi derdimize yine kendimiz derman olacağız. Gün birlik günü. Gün bir araya gelme günü” dedi.(RÇ/HÖ)