Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Yarın elektrik kesintisi var
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
KAMUDA YAZ MESAİSİ YARIN BAŞLIYOR
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa'da intihar
GAZİMAĞUSA'DA İNTİHAR
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da intihar
Kapat

"Güvenlier: “Yetkililer Bizi Ayakta Tutabilecek Önlemleri Almaktan Uzak Duruyor”

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ GEÇİTKALE’DE TOPLANACAK

"Güvenlier: “Yetkililer Bizi Ayakta Tutabilecek Önlemleri Almaktan Uzak Duruyor”

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ GEÇİTKALE’DE TOPLANACAK

13 Mayıs 2018 Pazar 12:36
"Güvenlier: “Yetkililer Bizi Ayakta Tutabilecek Önlemleri Almaktan Uzak Duruyor”

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ GEÇİTKALE’DE TOPLANACAK
Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektörün sorunlarını tartışmak ve hareket planı belirlemek üzere üreticilerle bir araya gelecek. İlk toplantı salı akşamı Geçitkale’de olacak.

Birlikten verilen bilgiye göre, toplantı Günay Spor Kulübü’nde saat 20.30’da başlayacak.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, konuyla ilgili açıklamasında, “Tüm çağrı ve uyarılarımıza rağmen yetkililer küçükbaş hayvancıyı ve diğer üretici kardeşlerimizi ayakta tutabilecek gerekli önlemleri almaktan uzak duruyor” eleştirisinde bulundu.

Güvenlier, “Anlaşılan o ki kendi yaramızı yine kendimiz saracağız, kendi derdimize yine kendimiz derman olacağız. Gün birlik günü. Gün bir araya gelme günü” dedi.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
KüçükBaşHayvanYETİŞTİRİCİLERİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizde bir erkek cesedi daha bulundu
Denizde bir erkek cesedi daha bulundu
KTZMO 50 yaşında
KTZMO 50 yaşında
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Minik Tuğsan için Salı günü Girne’de ilik arama etkinkliği
Minik Tuğsan için Salı günü Girne’de ilik arama etkinkliği
Güripek’in otopsi sonucu çıktı
Güripek’in otopsi sonucu çıktı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan “Atam İzindeyiz” anlayışıyla etkinlikler haftası
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan “Atam İzindeyiz” anlayışıyla etkinlikler haftası
Dipkarpaz’da erkek cesedi bulundu
Dipkarpaz’da erkek cesedi bulundu
Çeler: Beni yıldıramayacaksınız!
Çeler: Beni yıldıramayacaksınız!
Amerikan Koleji 3. Sınıf öğrencisi Duru Tezcan'dan öykü yarışmasında birincilik
Amerikan Koleji 3. Sınıf öğrencisi Duru Tezcan'dan öykü yarışmasında birincilik
Güngördü Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti
Güngördü Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim