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Güven teminata bağlandı

Güven teminata bağlandı

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:17
Güven teminata bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Taşyapı İnşaatın Meriç’de yapımı süren yeni havalimanı inşaatında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olan zanlı Halil Emre Güven çalışmayan kişilere de maaş çıkarıp toplam 226.472,06 TL parayı zimmetine geçirdiği gerekçesi ile tutuklanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede ilk etap da şüpheli görülen Atıl Taşkun’un ise bağlantısı olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlı Halil Emre Güven'in 11 Temmuz 2017 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında Taşyapı İnşaat şirketinin Meriç'te bulunan yeni, havalimanı İnşaat’ında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olduğunu ve daha önceden şirkette işten ayrılan ve ülkeden bulunmayan 12 kişi adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplamda 226.472,06 TL parayı tasarrufuna geçirip sirkat ettiği gerekçesi ile aleyhine şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 50 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Taşyapı İnşaatAtıl TaşkunHalil Emre Güven
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