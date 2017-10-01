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01 Ekim 2017 Pazar 10:21

Gutteres’in Kıbrıs Müzakerelerine İlişkin Raporu Açıklandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsviçre’de Temmuz ayında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla toplanan ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansıyla ilgili raporunu açıkladı.

Gutteres'in Kıbrıs Müzakerelerine İlişkin Raporu Açıklandı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsviçre’de Temmuz ayında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla toplanan ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansıyla ilgili raporunu açıkladı.

Basına yansıyan Raporda “Tarihi bir çözüm fırsatı kaçtı” ifadesini kullanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 12 sayfalık raporda, başarısızlığın nedeni olarak tarafların birbirine güven eksikliği ve siyasi irade yetersizliğini gösterdi.

Bugün basında yer alan haberlere göre Guterres raporunda, Crans Montanada garantör ülkelerin dışişleri bakanları seviyesinde katıldığı Kıbrıs konferansında stratejik bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını ve garantiler ile askerler konusunda son kararı vermek üzere garantör ülke başbakanlarını çağırma aşamasına geldiklerini dile getirdi.

Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasında 2.5 yıl önce başlayan müzakerelerle ilgili gelişmeleri kaleme alan Genel Sekreter, basına yansıdığı kadarıyla başarısızlıktan sorumlu olarak bir tarafı göstermedi ancak ‘siyasi irade eksikliği’ diyerek Rum tarafını işaret etti.

Guterres, Kıbrıs müzakerelerinin devamının Kıbrıs’ta Türk ve Rum taraflarının ortak kararına bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmaya hazır, ancak bu konuda en büyük görev Kıbrıs’taki tarafların ortak iradesine bağlı. Çağrı yapılması halinde, bırakıldığı yerden devam ederiz” dedi.

 
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