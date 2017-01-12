GUTERRES: “KIBRIS’IN, 2017’NİN BAŞINDA UMUDUN SEMBOLÜ OLACAĞINA İNANIYORUM”



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ın, 2017’nin başında umudun sembolü olacağına inanç belirtti.Müzakerelerde inanılmaz ilerleme edildiğini kaydeden Guterres, liderleri, 20 aydır sürdürdükleri müzakerelerde ortaya koydukları cesaret ve kararlılıktan dolayı kutladı.“Çözümlerde mucize bekleyemeyiz. Hızlı bir çözüm peşinde değiliz” diyen BM Genel Sekreteri Guterres, adadaki iki toplum için somut ve kalıcı bir çözümün peşinde olduklarını, bu hedefe ulaşmak için de gerekli olduğu kadar çalışacaklarını vurguladı.Antonio Guterres, Cenevre’de devam eden Uluslararası Kıbrıs Konferansı’na verilen arada düzenlediği basın toplantısında, konferans ve süreç hakkında bilgi verdi.Guterres’e, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de eşlik etti.Guterres, konuşmasına, liderleri, 20 aydır sürdürdükleri müzakerelerde ortaya koydukları cesaret ve kararlılıktan dolayı kutlayarak başladı. Akıncı ve Anastasiadis’in, adanın, halkının arzuladığı şekilde yeniden birleşmesi konusunda kararlı bir şekilde sürdürdükleri diyaloğun önemine vurgu yapan Guterres, uluslararası konferansın gerçekleşmesi ve tarihi bir şekilde tarafların garantörlerle aynı masa etrafında çalışmasına imkan sağlayacak çalışmada bulunduklarından dolayı teşekkür etti.Konferansın sabahki bölümünde oldukça yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Guterres, geçtiğimiz günlerde sürdürülen müzakerelerde 5 konu başlığında elde edilen ilerlemeler yanında sorunun karmaşıklığıyla güvenlik ve garantilerle ilgili konuşulmamış konulara değindiklerini belirtti.“GÜVENLİK İHTİYACINI GİDERECEK YENİ ARAÇLARA İHTİYAÇ VAR”Guterres, öğle yemeğinde, Kıbrıslı Türk ve Rumların güvenlik endişelerini karşılıklı olarak giderecek yeni araçlara ihtiyaç duyulduğuna dair bir sonuca ulaştıklarını söyledi.“MUCİZE BEKLEYEMEYİZ, HIZLI BİR ÇÖZÜM PEŞİNDE DEĞİLİZ”Antonio Guterres, “Ancak çalışmaya devam edilmesi gerektiği çok açıktır. Konferansa bugün de devam edeceğiz. Çözümlerde mucize bekleyemeyiz. Hızlı bir çözüm peşinde değiliz. Kıbrıs cumhuriyeti ve Kıbrıs toplumları için somut ve kalıcı bir çözümün peşindeyiz. Gerekli olduğu kadar çalışacağız ki bu hedefe ulaşalım. Mevcut konferans bağlamında çalışacağız” dedi.“TARAF TUTMUYORUZ, AMACIMIZ YARDIMCI OLMAK”BM’nin rolünün, tarafların mutabakata varabilmesi için desteklemek olduğunu kaydeden Guterres, “Herhangi bir şekilde taraf tutmuyoruz. Amacımız çözüm için gereken ortamın oluşmasına yardımcı olmaktır. Tarafların konsensusa varması için çalışıyoruz. Başka bir ajandamız yoktur” dedi.“LİDERLERE EN İYİ AKTÖR ÖDÜLÜ”Guterres, müzakerelerle ilgili film benzetmesi yaparak, en iyi aktörlerin, yanında bulunan liderler olduğunu; BM’nin ise en iyi yardımcı aktör ödülü alabileceğini söyledi.Antonio Guterres, BM’nin yanısıra AB ile Güvenlik Konseyi’nin de konferansta etkin ve güçlü bir çözüme ulaşılmasını sağlama kararlılığında olduğunu belirtti.“SABIRLI OLMAK GEREK”Şu andan itibaren sabırlı olmak gerektiğini kaydeden Guterres, “Biz buraya hızlı bir çözüm için değil, iki taraf için de somut ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için geldik” ifadelerini kullandı.Bu çözümün, birçok çatışma ve anlaşmazlığın var olduğu bölgede umudun simgesi olacağını kaydeden Guterres, liderlerin çözüm kararlığı ve cesaretine güvendiğini söyledi.Guterres, masada ne gibi somut öneri var sorusunu yanıtında, “Sanıyorum masaya birçok öneri kondu. Somut olup olmadıklarına bakmak lazım ama biz burada çözüm için çalışıyoruz” yanıtını verdi.“İKİ BÖLGELİ, İKİ TOPLUMLU BİR ÇÖZÜME ÇOK YAKLAŞILDI”Çözüm müzakerelerinde Mülkiyet, AB ve benzeri konularda yürütülen yoğun çalışmalar sonunda çok büyük başarı elde edildiğini kaydeden Guterres, iki bölgeli, iki toplumlu bir çözüme çok yaklaşıldığını söyledi.Guterres, bunu uygulamak adına bizi bir dizi enstrümana ihtiyaç olduğunu belirterek, ortak hedef doğrultusunda çalışmak gerektiğini kaydetti. Guterres, “Bu araçların her iki tarafın güvenlik endişelerini, Kıbrıslı Türk ve Rum toplumu için endişeleri gidermesi lazım” dedi.“LİDERLERİN MUTABAKATI DEĞİL REFERANDUMDA TOPLUMLARIN BELİRLEYECEĞİ SONUÇ OLACAK”Genel Sekreter Antonio Guterres, şöyle devam etti.“Şunu unutmamalıyız. Bu, liderler arasında bir mutabakat olmayacak. Bu referandumla toplumlardaki kişilerin belirleyeceği bir sonuç olacak. Bu da kolay bir durum değil. Taraflarca mutabakata varılmış ve toplumların kabul edeceği somut bir çözüme ulaşmak lazım. Biz, hemen şimdi bir çözüm yaratma çabasında değiliz. Kısa bir zamana ihtiyacımız var aslında. İki taraf için de gerçekten kabul edilebilecek bir çözüm ortaya çıkması için gerekli zamanı kullanacağız.”Müzakerelerin uzayıp uzamayacağına ilişkin soruyu yanıtında da Guterres, “Evet, müzakerelerin devam etmesi gerektiği kadar devam etmesini öngörüyoruz. Katılımcılar, elde edilen başarıya bağlı olarak artabilir” dedi.Bir takvime odaklanmadıklarını vurgulayan Guterres, hedeflerinin gerekli sonuca ulaşıp, bunun için de gerektiği kadar çalışmak olduğunu söyledi.Guterres, konferansta güvenlik ve garantiler konusunda bir açılım bekleyip beklemediğine ilişkin soruyu yanıtında, “Bu bir başlangıç noktasıdır. 5 taraf ilk defa güvenlik ve garantiler konusu için bir masada bulunuyor. Daha yeni başladık. Umarım güvenlik ve garantilerde, Kıbrıs’taki toplumların hak ettiği bir açılım elde edilebilir” ifadelerini kullandı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, günümüzde dünyanın böylesi bir umuda ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Kıbrıs’ın 2017’de umudun sembolü olması” temennisinde bulundu.