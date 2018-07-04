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Guterres, Kıbrıs'ta taraflarla temas kurması için Lute'u görevlendirdi

Guterres, Kıbrıs'ta taraflarla temas kurması için Lute'u görevlendirdi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 06:25
Guterres, Kıbrıs'ta taraflarla temas kurması için Lute'u görevlendirdi

HAQ: "LUTE ŞU AN BİR SONRAKİ ADIMIN HAZIRLIĞINI YAPIYOR"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki taraflarla görüşmelerde bulunması için üst düzey BM yetkilisi Amerikalı Jane Holl Lute'u görevlendirdi.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Guterres'in son raporunda da yinelediği 'adaya bir yetkiliyi yollayacağı' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, Lute'un görevlendirildiģini açıkladı.

BM Genel Sekreteri'nin Jane Holl Lute'dan Kıbrıs Konferansı'nın taraflarıyla temasa geçmesini ve görüşlerini almasını istediğini söyleyen Haq, "Lute şu an bir sonraki adımın hazırlığını yapıyor" dedi.

BM Genel Sekreteri, Kıbrıs Konferansı'nın kapanışında ve raporlarında vurguladığı gibi, taraflardan, koşulların anlamlı bir süreç için yeterince olgunlaşıp olgunlaşmadığı konusunda emin oldukları zaman bunu yansıtmalarını istemişti.

Guterres, Kıbrıs sorununun çözüm süreciyle ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu son raporunda, İsviçre’nin Crans Montana kentindeki görüşmelerden bu yana anlamlı bir sürecin başlamasına imkan sağlayacak koşulların oluşup oluşmadığını belirlemek üzere yakın zamanda Ada’ya üst düzey bir BM yetkilisi göndereceğini belirtmişti.

Bu arada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın gelecek hafta gerçekleştireceği New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesi bekleniyor. 

 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 09:44
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