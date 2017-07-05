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05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:45

Guterres, Kıbrıs Konferansı'nın Yarınki Toplantılarına Katılıyor

Guterres, Kıbrıs Konferansı'nın Yarınki Toplantılarına Katılıyor
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 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeniden Kıbrıs müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye gideceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam New York'tan yola çıkacak Guterres'in yarınki toplantılara katılacağını söyledi.

Guterres'in toplantılara katılmak için İsviçre'ye dönmesi konusunda taraflardan talep geldiğini hatırlatan Dujarric, "Genel Sekreter de müzakerelerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek İsviçre'ye gitmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

Dujarric, müzakerelerin gideceği yöne ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Guterres, 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans-Montana kentinde tekrar başlayan görüşmelere geçen hafta katılmış ve çözüm fırsatının değerlendirilmesini istemişti.

KKTC bazı parti liderleri, BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrıda bulunarak, Crans-Montana'ya yeniden gelerek konferansa müdahale etmesini istemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, Guterres'in toplantılara katılacağını belirterek, "Kendisi buradayken görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece önemli bir enerji getirmiştir. Varlığı önemlidir. Çünkü bu görüşmeler çok önemlidir. Bu son konferanstır." açıklamasını yapmıştı.

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