Gürpınar’da Mantar Festivali

Kıbrıslı Türkler ve Maronitlerin 1974 öncesinde karma olarak yaşadığı tek köy olan Gürpınar’da “Geleneksel Mantar Festivali”nin ikincisi bugün yapıldı.

Lefkoşa, 22 Ocak 17 (.): Kıbrıslı Türkler ve Maronitlerin 1974 öncesinde karma olarak yaşadığı tek köy olan Gürpınar’da “Geleneksel Mantar Festivali”nin ikincisi bugün yapıldı.

Gürpınar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festivalde, köyün 74 öncesi sakinleri olan Kıbrıslı Türklerle, Maronitler bir araya geldi.

Güney Kıbrıs’tan gelen Ay Marinalı Maronitlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Gürpınar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hoca, festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, katılanlara iyi eğlenceler diledi.

Etkinliğe katılan köylüler de yıllar sonra yeniden köylerinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

(BRT-GÜL/HÖ)