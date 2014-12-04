Gürpınar, K.T. Ticaret Odası Yetkilileri İle Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Fikri Toros başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileriyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Odası Başkanı Toros, odanın gerçekleştirdiği iki toplumlu faaliyetler hakkında Bakan Gürpınar’a bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar da, iki toplumlu projelere destek olmaktan mutluluk duyacağını belirtti. Gürpınar, "Çalışma hayatında her iki toplumun gençlerinin yer almasını sağlamak bizim için önemlidir" dedi.



