GÜRPINAR: “ÜST KADEME YÖNETİCİLERİ ARASINDA KADIN PAYI YÜZDE 10”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, İstanbul’da katıldığı “Kadın ve Demokrasi Derneği 1.Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’la ve farklı ülkelerden ilgili bakanlarıyla kadın hakları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Zirvede “KKTC’deki Kadın İstihdamı ve Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri” konulu sunum yapan Bakan Gürpınar, çeşitli görüşmeler de yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı zirvede konuşan Gürpınar, KKTC’de bazı alanlara kadınların yeterli istihdamının sağlanamadığını, kamuda ise kadın-erkek istihdamının eşit olmasına rağmen üst kademe yöneticileri arasında kadın payının yüzde 10’da kaldığını ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinden sadece 4'ünün kadın olduğunu söyledi.

Gürpınar, gelir veya eğitim seviyesinin yükselmesinin aile içi şiddeti azalttığı kanısı bulunduğunu, ancak KKTC'de yaptırılan araştırmalara göre aile içi şiddetin toplumun her kesiminde görülebildiğini kaydetti.

“TEŞVİKLE SON BİR YILDA 458 KADIN İSTİHDAM EDİLDİ”

Kadın istihdamına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi veren Gürpınar, "Kadın istihdam eden işletmelere 4 yıl boyunca sosyal güvenlik primlerini devlet sağlıyor. Bu proje sayesinde, son 1 yılda bin 458 kadın istihdam edildi " dedi.

Dün başlayan ve bugün sona erecek zirvede, kadın hakları ve insan haklarına ilişkin konular, kadınların karşılaştığı zorluklar ele alınıyor.